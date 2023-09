Garlando | «Milan | se vuoi lottare con l’Inter per lo scudetto i titolari non bastano»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Luigiha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport del momento deldi Stefano Pioli in campionato Luigiha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport del momento deldi Stefano Pioli in campionato. PAROLE – «Se Pioli vuole far guerra alla corazzata Inter, dalle risorse infinite, deve necessariamente allungare il suo, conoscere e far crescere gli ultimi arrivati. Inon. Pioli ha rischiato e ha avuto ragione. Ha trovato i gol nuovi di Okafor e Loftus-Cheek, ha messo in tasca la buona prova di Adli, ha ritrovato lo smalto di Pulisic, ha visto crescere Musah e Chukwueze. Il bello è che con l’altroha raggiunto il tetto della classifica».