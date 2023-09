Garcia ha rimontato il Napoli che aveva smontato Ma Osimhen va ceduto | non vuole rimanere

(Di giovedì 28 settembre 2023) Cesare – Caro Guido ilè ritornato. Grande vittoria travolgente, abbiamo rivisto ilche conoscevamo. Se la partita fosse finita 10-1 nessuno avrebbe potuto obiettare nulla. È ritornata la squadra dello scudetto che domina il gioco nella metà campo avversaria, ha la forza di aggredire l’avversario recuperando subito la palla e ripartire anche a fine partita (vedi il gol di Kvara), produce palle gol in continuazione e segna tanto. Certo l’Udinese è parsa poca cosa, soprattutto spuntata, piena di giocatori muscolari con l’allenatore che tiene incredibilmente in panchina Samardzic il giocatore di maggior talento. Guido – Sono stati giorni complicatissimi: l’uscita a dir poco polemica dal campo dia Bologna, il presidente indagato per falso in bilancio, i video suincauti e poco opportuni su ...

... havincendo in tre set 3 - 6, 7 - 6(9), 6 - 3 in 2 ore e 47 minuti di gioco. In semifinale la statunintese troverà la connazionale Kenin, mentre l'altra sfida sarà tra la francesee ...... ho visto la gara contro la Lazio ma anche col Genoa dove comunque hadue gol e poi sono ... Sulla filosofia di Rudi. ' Non ci saranno problemi dal punto di vista fisico. Sulla ...

Garcia ha rimontato il Napoli che aveva smontato. Ma Osimhen va ... IlNapolista

Garcia: "Osimhen ama il Napoli. E doveva tirare lui il rigore!" Tuttosport

Bologna – Napoli è la partita valida per la quinta giornata di Serie A. Si gioca, domenica 24 settembre, alle ore 18 allo stadio Dall'Ara di Bologna. La gara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e ...Di seguito, il programma di allenamenti e conferenze stampa alla vigilia di Braga-Napoli, gara della prima giornata della fase a gironi di Champions ...