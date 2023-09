GARANTITO IGP. Un Frappato specchio di verità - Alta fedeltà

di LUCIANO PIGNATARO Frappato 2020 Terre Siciliane di Arianna Occhipinti: un vino che raccontando se stesso racconta la storia del produttore e fa riavvolgere il nastro di chi ha basato il proprio ...Il rispetto della ricetta originale èdal 2003 dal Consorzio di Tutela e Valorizzazione ... 82 prodotti di qualità certificati tra 14 Dop e 9nel comparto del cibo, 41 Doc e 18 Docg nel ...

Garantito Igp. Il Frappato 2020 terre Siciliane di Arianna Occhipinti Luciano Pignataro

Garantito IGP | Roberto Mazzarello: un Gavi (anzi due) di altri tempi nei boschi di Bosio Luciano Pignataro

Rafforzare la politica di marca per consolidare i clienti in essere e farsi conoscere da nuovi potenziali partner: da alcuni mesi, Cedior sta svolgendo un'intensa campagna di ...TROPEA (Vv). Non possiamo che plaudire a questo evento, La Tropea Experience che mette al centro la Cipolla Rossa, tra i marcatori identitari più importanti della nostra regione e una città, Tropea, c ...