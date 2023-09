Gaia De Martino piange per un compito assegnato da Alessandra Celentano | Maria De Filippi interviene

Leggi su biccy

(Di giovedì 28 settembre 2023)ha già fattore la prima allieva della 23esima edizione della scuola di Amici. Lei si chiamaDeed è allieva di Emanuel Lo. Accusata dalla professoressa di ballare “sempre troppo coperta”,Desi è messa are dopo aver scoperto quale coreografia dovrà realizzare questa settimana. “Fino ad ora non ti ho mai vista mettere in mostra il tu corpo, ti ho sempre vista molto coperta” – le ha detto– “Non so che rapporto tu abbia con il tuo fisico. Ho bisogno di comprendere questo aspetto perché ritengo sia molto importante per una ballerina. Come sai, un danzatore parla, esprime, rappresenta, racconta, spiega e rivela con il corpo. Ecco il termine ...