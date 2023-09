Furto di defibrillatore al vaglio le immagini della videosorveglianza

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Amministrazione Comunale dopo ildeldonato dalla Pubblica Assistenza alla comunità di Grottaminarda, comunica che sull’accaduto stanno lavorando i CarabinieriStazione di Grottaminarda ai quali è stata sporta denuncia da parte dell’ Anpas nelle prime ore del mattinogiornata di martedì. Sono state subito acquisite le registrazioni delle videocamere site nei pressicolonnina di defibrillazione che, non a caso, è stata installata (così come le altre) in aree videosorvegliate. C’è sconcerto e delusione per un gesto così grave. Ilè uno strumento salva vita e atti del genere non sono giustificabili in nessun modo. L’ Amministrazione è vicina all’Anpas di Grottaminarda e a tutta la collettività che ha ...