Funerali di Napolitano | chi c’era al posto di re Carlo

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 28 settembre 2023) ReIII non era presente aidi stato di Giorgio, che si sono tenuti a Roma lo scorso martedì 26 settembre. Presenti all’evento molte personalità illustri. Anche la monarchia inglese ha inviato un suo rappresentante, dal momento che il Re e la Regina non erano disponibili. Il Sovrano ha deciso di affidare l’incarico alla duchessa di Edimburgo, la principessa Sophie. La moglie del principe Edoardo, che gode della massima fiducia da parte del cognato, ha raggiunto la Capitale per presenziare aidi stato dell’ex presidente Giorgio. La reale era tra le tante autorità straniere giunte a Roma per prendere parte alla funzione laica svoltasi nella sala principale della Camera dei Deputati del Parlamento. AnsaLa principessa Sophie è stata avvistata mentre osservava ...