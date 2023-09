Fu a un passo dal Napoli | ora rischia l’esonero | la panchina scotta

(Di giovedì 28 settembre 2023) Accostato alla scorsa estate, nei mesi di ricerca al tecnico da parte degli azzurri, l’allenatoreoradall’attuale club. La storia d’amore travagliata fra ile Rudi Garcia potrebbe aver finalmente conosciuto lo scocco della scintilla dopo il 4-1 maturato contro l’Udinese. Gli azzurri sono infatti tornati alla vittoria in campionato dopo tre turni senza successi, riportando in vita anche il tanto discusso bel gioco che negli anni ha contraddistinto i match dei partenopei. Alquanto sorprendente, quindi, la prestazione dei padroni di casa, senz’altro frutto di un momento non propriamente idilliaco tra i bianconeri ma arrivata anche grazie a dei ritrovati Lobotka, Anguissa e Kvaratskhelia. Tutti giocatori che sotto la guida Garcia avevano conosciuto difficoltà iniziali, ma ora ritrovatisi ...

Il club irride il bomber con un video social, il numero 9 valuta azioni legali. Napoli si conferma il posto in cui per fare le cose perbene uno si ...

PERQUISITE LE SEDI DI ARBITRI E FEDERAZIONE - Unavanti importante, quello fattoGiudice Aguirre e che ha portato questa mattina la Guardia Civil a perquisire sia la sede della RFEF, la ...... sfruttando la generative Ai per revisionare e migliorare il codice generatolow - code. Questo ... Dalla traduzione automatica alla localizzazione Facendo un ulteriorein avanti, la ...

Bot semestrali a un passo dal 4%, ai massimi da novembre 2011 Corriere della Sera

Binance a un passo dal crac Perché può esplodere la "bolla" delle criptovalute ilGiornale.it

Le tradizioni mediterranee si intrecciano al dinamismo contemporaneo in “In Totue”, il nuovo singolo di Deiah che abbraccia il passato per scrivere il ...Il present perfect, come indicato dal termine stesso, è utilizzato per far capire all’interlocutore che esiste un legame con il tempo presente. Come se si volesse fare un bilancio o precisare che ...