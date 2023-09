Frosinone | Mazzitelli | «Iniziato meglio di quanto ci si aspettasse»

Miracolo del Frosinone che in un tempo ribalta il doppio svantaggio. La squadra di Eusebio Di Francesco vince per 4-2 contro il Sassuolo. MIRACOLO – ...

Luca, centrocampista e capitano del, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: le dichiarazioni Luca, centrocampista del, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport in un'intervista. LE PAROLE - "Questa stagione è iniziata meglio di quanto ci si potesse aspettare. Il mister ha ...- Fiorentina: le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini,, Barrenechea; Soulé, Cheddira, Baez. Allenatore : Eusebio Di ...

Alle 18.30 fischio d'inizio per Frosinone-Fiorentina, gara valida per la sesta giornata di serie A. La squadra di Di Francesco è ad otto punti (due in meno dei viola) e allo stadio Stirpe ha vinto due ...In via di conclusione il sesto turno di Serie A. I match in data odierna saranno tre, di cui due alle 18.30: Frosinone - Fiorentina e Monza - Bologna. Di seguito, le scelte dei quattro tecnici: ...