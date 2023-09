Frosinone-Fiorentina | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ile isue Sky di, match valido per la sesta giornata di. Nell’infrasettimanale allo Stirpe si sfidano due squadre in gran forma e con una sola sconfitta fin qui. C’è in palio una posizione provvisoria nella zona europea e sia i ciociari che i viola vogliono i tre punti. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di giovedì 28 settembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Giancarlo Marocchi. SportFace.