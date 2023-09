Frosinone-Fiorentina oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la sesta giornata di. Vuole continuare a stupire la squadra di Di Francesco, già a quota 8 punti dopo cinque turni e determinata a mettere in cascina altri punti nella speranza di ottenere la salvezza. Non sarà però facile contro la, reduce dal successo di Udine e che in caso di vittoria raggiungerebbe la Juventus al terzo posto. La sfida è in programma, giovedì 28 settembre alle ore 18:30 al Benito Stirpe.su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e insu Dazn, NOW e Sky Go. SportFace.