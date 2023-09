Frosinone-Fiorentina | Monza-Bologna e Genoa-Roma | probabili formazioni oggi

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ultime 3 partite del sesto turnoalle 18.30 e alle 25.45completanola sesta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Ecco ledelle 3 partite che chiudono il turno. La partita in diretta(4-3-3): Turati; Oyono, Okoli,gnoli, Marchizza; Brescianini, Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Cheddira, Baez.(4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola. La partita in diretta(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, A. Carboni, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyiriakopoulos; Colpani, Mota ...

Ultime partite di questa 6ª giornata di Serie A. In attesa di Genoa-Roma, alle 18.30 vanno in scena altri due match, a partire da ...

Commenta per primo Riccardo Sottil, giocatore della, ha parlato a Sky prima della gara contro il, ecco le sue parole: 'Veniamo da due vittorie consecutive, la terza ci darebbe una grande spinta. Per me la concorrenza è uno stimolo, ...Commenta per primo Joe Barone , dg della, parla così a Sky Sport prima della partita contro il, iniziando dal rinnovo di Nico Gonzalez: ' Gonzalez è un elemento importante per lama sopratutto per la Serie A. ...

Il Frosinone per dare seguito al bell'inizio di stagione e conquistare altri punti pesanti in chiave salvezza, la Fiorentina per lanciarsi a ridosso delle grandi e andare a -2 dalla vetta. Di Francesc ...A ridosso della gara contro la Fiorentina, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco si è espresso ai microfoni di Sky Sport sul momento positivo attraversato dai giallazzurri: “Cerchiamo conferme ...