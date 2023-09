Frosinone-Fiorentina 1-1 e Monza-Bologna 0-0

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Gol di Gonzalez e Soulé nel primo match: viola al 5° posto, gialloazzurri ottavi. Ailchiude in 10 dopo l'espulsione di Saelemaekerspareggiano 1-1 in un match della sesta giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Benito Stirpe’ della città ciociara. Al vantaggio degli ospiti con Gonzalez al 19?, replica Soulé al 70?. In classifica i viola sono al 5° posto con 11 punti insieme a Lecce e Napoli, mentre i gialloazzurri sono ottavi insieme al Sassuolo a quota 9. Al ‘Benito Stirpe’ sono i viola a cominciare meglio e a rendersi pericolosi per primi con una serie di occasioni inaugurate dallo scippo di Nzola su Okoli, murato da Turati, e terminate al minuto 19, quando Gonzalez di testa insacca il gol dello 0-1 sfruttando il preciso assist di Duncan e firmando il vantaggio sul ...