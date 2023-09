Frosinone-Fiorentina 1-1 | Di Francesco | “Bravi a rimanere attaccati alla partita | obiettivo continuare a fare punti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’allenatore delDiha analizzato ai microfoni di Dazn l’ottimo pareggio interno contro laper 1-1: “Sono molto contento dei ragazzi, siamo statia reagire dopo un primo tempo non perfetto. Abbiamo commesso qualche errore di troppo a livello tattico. Non abbiamo mollato e siamo rimastie penso che il pareggio sia un risultato giusto. E’ importante creare un rapporto con i ragazzi ed è quello che stiamo facendo. Crediamo in quello che facciamo fino in fondo. Laè una grande squadra e non è stato facile rimontare. Dobbiamo puntare al sesto risultato utile consecutivo e sarà contro la Roma. Non sarà facile ma ci proveremo”. SportFace.