Frosinone-Fiorentina 0-1 LIVE | via alla ripresa Esce Biraghi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Allo Stirpe, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stirpe,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-1: sintesi e moviola 1? Iniziata la partita. 2? Tentativo di Sottil da fuori area, pdeviata in angolo. 3? Occasione viola. Nzola va via di fisico e calcio, ma Turati si oppone in corner. 18? Doppia occasione clamorosa per la! Gonzalez si fa immolare, poi sbuca Parisi che però non trova la porta. 18? GOL! La sblocca Nico Gonzalez! Pperfetta di Duncan, ...