Frasi per i 18 anni | i pensieri più belli per le persone care

(Di giovedì 28 settembre 2023) Un passaggio davvero importante per la vita di ognuno di noi: 18, raggiungere la maggiore età. Essere maggiorenni significa entrare nel mondo degli adulti, poter prendere decisioni autonomamente senza il permesso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, imparare a guidare l’auto e prendere la patente, andare a votare e molto altro ancora. I giovani vedono i 18come un vero traguardo, una delle più importanti tappe della propria vita. Anche se poi, crescendo e guardandosi alle spalle, spesso ci si rende conto che essere bambini e spensierati è così bello, che ogni tanto quei giorni in cui si era piccini mancano come l’aria. È giusto però che un adolescente viva il raggiungimento della maggiore età con grande emozione, perché i 18 arrivano una volta soltanto e meritano di essere festeggiati e vissuti con tutto l’entusiasmo che si ha in ...