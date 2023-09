Francesco Totti | il video con la creator Liz Liang diventa virale | “Adesso ti faccio delle domande sulla Cina” E lui risponde così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) “È arrivato un calciatore famosissimo in, non vedo l’ora di incontrarlo”. Iniziailpubblicato sui social da Lizda 280mila follower su Instagram e più di 865mila su TikTok. Nei suoi contenuti, Liz ama raccontare e confrontare le tradizioni cinesi e italiane: dall’istruzione al cibo, fino allo sport. Ed ecco che ilin cui annuncia di incontrare un calciatore italiano spopola e supera abbondantemente 2 milioni di visualizzazioni. Lui è, l’ex capitano giallorosso che proprio ieri 27 settembre ha spento 47 candeline. Nelin questione, la ragazza ha spiegato di aver volato per più di 1.000 km pur di incontrarlo. Non appena arrivata allo stadio, la tiktoker ha trovato il pienone per ...