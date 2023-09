Francesco Totti | gli auguri per il compleanno e il messaggio speciale di Noemi

(Di giovedì 28 settembre 2023) Giorno 27 settembre è stato ildi, campione indiscusso del calcio italiano. Lo sportivo ha compiuto 47 anni e ha deciso di festeggiare il suo giorno importante con tutte le persone a lui più care. I dettagli della festa didel Pupone sono state condivisi dalla compagnaBocchi, che ha anche postato il suodiper l’ex calciatore con una storia condivisa su Instagram.Bocchi posta i suoiperha compiuto recentemente gli anni. Il campione del calcio continua a vivere in modo piuttosto riservato la sua storia d’amore conBocchi, in attesa delle ...

Francesco Totti compie gli anni : la dolce e commovente dedica della figlia Chanel per l’ex calciatore Francesco Totti , oggi, in questo 27 settembre ...

Francesco Totti compie gli anni : la dolce e commovente dedica della figlia Chanel per l’ex calciatore Francesco Totti , oggi, in questo 27 settembre ...

“È arrivato un calciatore famosissimo in Cina, non vedo l’ora di incontrarlo”. Inizia così il video pubblicato sui social da Liz Liang , creator da ...

ROMA - È diventato virale il siparietto avvenuto in Cina trae Liz Liang , l'influencer che ha avuto l'opportunità di intervistarlo. " Sono con... ". " Con chi", incalza. La conduttrice non afferra la provocazione e ...Festa di compleanno in casa pere finalmente c'erano tutti i ...

Francesco Totti, il video con la creator Liz Liang diventa virale: “Adesso ti faccio delle domande… Il Fatto Quotidiano

Francesco Totti è stato il protagonista indiscusso durante la sua visita in Cina, dove è stato accolto con entusiasmo travolgente dai tifosi locali. L'ex capitano della Roma si trovava a Wuhan per un ...ROMA - È diventato virale il siparietto avvenuto in Cina tra Francesco Totti e Liz Liang, l'influencer che ha avuto l'opportunità di intervistarlo. " Sono con Francesco... ". " Con chi Francesco ", i ...