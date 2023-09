Francesca Fagnani racconta il retroscena privato su Mentana | Mi ha corteggiata a lungo

Leggi su today

(Di giovedì 28 settembre 2023)è uno dei volti tv di cui si parla di più in questo periodo: il suo Belve è tornato su Rai2 lo scorso martedì ed è stato un successo. Domenica 24 settembre è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, i giornali fanno a gara per intervistarla. Nel 2001 si trovava a New York...