(Di giovedì 28 settembre 2023), ledei dueper il match in programma alle 18.30 Comunicate ledi, match delle 18.30 di questa sesta giornata.(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Colombo. All. Palladino(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, El Azzouzi; Orsolini, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta

Ultime partite di questa 6ª giornata di Serie A. In attesa di Genoa-Roma, alle 18.30 vanno in scena altri due match, a partire da ...

Monza e Bologna condividono una classifica simile, 6 punti per gli emiliani e 5 per i brianzoli , e una quinta giornata di campionato in cui entrambe ...

Trasferta allo Stirpe per la Fiorentina, che sta occupando spazi di alta classifica solitamente riservati alle romane e gli uomini di Italiano ...

Formazioni ufficiali Frosinone-Fiorentina , le scelte dei due allenatori per il match in programma alle 18.30 Comunicate le Formazioni ufficiali ...

Monza - Bologna, le scelte dei due allenatori per il match in programma alle 18.30 Comunicate ledi Monza - Bologna, match delle 18.30 di questa sesta ...FROSINONE - FIORENTINAFROSINONE (4 - 3 - 3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di FrancescoFIORENTINA (...

In ottica fantacalcio, come sempre, vi riportiamo le formazioni ufficiali dell'incontro. Queste le scelte di Raffaele Palladino e Thiago Motta: ...