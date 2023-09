Fondazione per la Sussidiarietà | boom richieste personale non qualificato | introvabili addetti pulizie e magazzini

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Pernonoltre 811.000 posizioni, nel 2022, circa il 16% del totale Nonostante lo sviluppo digitale, in Italia resta sostenuta l’offerta di lavoro pernoncon oltre 811.000 posizioni, nel 2022, circa il 16% del totale. Il trend prosegue nel 2023: in settembre le aziende hanno cercato più di 69.000con bassa qualifica, circa il 13% del totale. Lo rivela un’analisi dellaper la(Fps), su dati del Sistema informativo Excelsior, Unioncamere – Anpal. È quanto emerso oggi al convegno ‘Lavoro: una via per la dignità della persona’, organizzato a Roma al MoMeC dallaper la, Aidp Lazio, Associazione Next e Procter & Gamble, in collaborazione ...