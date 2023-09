Fiorentina | via libera per l’agibilità al Viola Park

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Finalmente ci siamo per tuto l’ambiente dellaper quanto riguarda le autorizzazioni di agibilità del nuovo centro sportivo del. Dal sindaco di Bagno e tutta l’amministrazione è arrivato il via libero per l’apertura totale del centro. Si è svolto oggi, dalle 9 alle 15, il sopralluogo al neo centro sportivoda parte della Commissione pubblico spettacolo presieduta dal Comune di Bagno a Ripoli. La riunione, spiega un comunicato stampa, si è chiusa con la firma del verbale che dà il viaal rilascio deldelentro la giornata di domani. Sono arrivate per questo le parole del sindaco di Bagno, Casini: “Un’enorme soddisfazione. Arriva al traguardo un lavoro grandissimo svolto dal ...