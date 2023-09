Fiorentina | Italiano | ''Nzola? Lui e Beltran non si devono innervosire'

(Di giovedì 28 settembre 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato a Sky dopo il pareggio di Frosinone: "Se non la indirizzi per bene nel primo...

Primi timidi sorrisi in casa Fiorentina per il rientro di Nico Gonzalez in gruppo, che potrebbe avvenire a breve Stando a quanto riferito da ...

In questo turno infrasettimanale di Serie A la Fiorentina contro il Frosinone va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. In vista ...

Ultime partite di questa 6ª giornata di Serie A. In attesa di Genoa-Roma, alle 18.30 vanno in scena altri due match, a partire da ...

Il tecnico della Fiorentina Italiano ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio in trasferta contro il Frosinone per 1-1: “Vincendo potevamo ...

Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Vincenzoe Claudio Ranieri.- Nzola o Beltran Potrebbe spuntarla l'angolano in questo weekend. Da valutare poi Nico ...Il tecnico dellaha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio in trasferta contro il Frosinone per 1 - 1: 'Vincendo potevamo dare continuità alla striscia di vittorie e fare un bel salto in ...

Frosinone-Fiorentina è terminata sul risultato di 1-1: al termine del match ha parlato in conferenza stampa Vincenzo Italiano ...Di Redazione Sport La squadra viola domina il primo tempo va in vantaggio, ma spreca diverse altre occasioni da gol. Nella ripresa prende in contropiede il gol del pari La… Leggi ...