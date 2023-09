Fincantieri inaugura a Muggiano il terzo Pattugliatore polivalente d’altura

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ampliare e ammodernare l’unità navale. Queste le parole d’ordine del gigante della cantieristica italiana, come dimostrato dalle recenti missioni di rilancio dell’arsenale militare marittimo. L’obiettivo, già annunciato al SeaFuture 2023, è creare “un arsenale del futuro” capace di contrastare le più avanzate minacce balistiche e non. Da anni, infatti, il colosso si impegna nella creazione di sistemi tecnologici altamente avanzati che possano supportare l’ulteriore sviluppo della forza marittima italiana e dimostrare l’alto contenuto delle innovazioni tecnologiche dell’industria nazionale. LA CERIMONIA Oggi – spiega in un comunicato stampa la società– si è svolta la cerimonia di consegna del Pattugliamento(Ppa) “Raimondo Montecuccoli”. Molti presenti alla cerimonia, tra ...

Time Magazinela lista delle migliori aziende del mondo . La prima classifica World's Best Companies , ... 234° posto -- 84,66 punti. 271° posto - UniCredit - 84,07 punti. 274° ...Time Magazinela lista delle migliori aziende del mondo . La prima classifica World's Best Companies , ... 234° posto -- 84,66 punti. 271° posto - UniCredit - 84,07 punti. 274° ...

Forum Risorsa Mare, Trieste inaugura la strategia del governo per... Trieste News

Fincantieri inaugura a Bari il Centro Innovazione e Sviluppo di Isotta ... Analisi Difesa

Genova. Numeri importanti nella sede di progettazione di Fincantieri che ha sede in via Cipro Genova, dove c’è stato un significativo incremento occupazionale raggiungendo ad oggi circa 700 ...La Divisione Crociere del Gruppo Msc ha confermato oggi l’ordine di due navi a idrogeno per il suo brand di lusso Explora Journeys con Fincantieri, confermando il suo impegno a raggiungere zero ...