Figlia scopre che genitori hanno mentito tutta la vita dopo aver guardato foto d’infanzia

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 28 settembre 2023) Quando Silvina Martinez Pintos notò improvvisamente un dettaglio in una vecchiadi famiglia, la suafu sconvolta. Qualche anno fa, una giornata qualunque nelladi Silvina Martinez Pinto si è trasformata in qualcosa di completamente diverso. Tutto iniziò con Silvina, che allora aveva 31 anni, seduta che guardava vecchiedi famiglia su Facebook. Vive nella città portuale di Mar del Plata, nell’Argentina orientale, e per caso stava scorrendo vecchi ricordi sul computer. Sfoglia vecchieMa all’improvviso ha trovato un dettaglio in unache ha cambiato tutto quello che pensava sempre di sapere. Nel bel mezzo dila nostalgia, vide qualcosa di estremamente strano. In una delleera chiaro che la ...