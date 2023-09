FIGC | scontro totale tra Gravina e Mancini | dimissioni carissime

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 28 settembre 2023) Non c’è ancora stata la parole fine alla diatribe tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e l’ex commissario tecnico degli azzurri Roberto. Le strade di Robertoe l’Italia si sono separate, ma l’addio dell’ex commissario tecnico non è ancora un capitolo archiviato in casa azzurra. La federazione è pronta ad usare il pugno duro con l’esperto tecnico dopo le inaspettaterassegnate nella precedente estate. Dopo l’europeo vinto e la mancata qualificazione ai mondiali in Qatar, ha preferito mettere fine al suo capitolo sulla panchina azzurra. Senza alcun tipo di preavviso e a poche settimane dagli imminenti impegni per gli europei in Germania, Robertoha messo la parola fine alla sua avventura con la nazionale italiana tramite una pec, spiazzando l’interno mondo calcistico. Ad ...