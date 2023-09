Feud | Capote vs the Swans | Naomi Watts e Diane Lane tra le star della serie antologica | le prime immagini

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 28 settembre 2023) Torna con la sua seconda stagione laideata da Ryan Murphy: vediamo insieme ledi2:vs. thecon. Quasi non ci credevamo più da quanto tempo non avevamo aggiornamenti in merito, mavs. thesta per arrivare. Nel 2024 laideata da Ryan Murphy farà il suo ritorno, mentre per ora ci vengono mostrate ledello stellare cast, dae i suoi Cigni Diretta da ...