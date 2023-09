Festival Nazionale dell' Economia Civile | via alla 5ª edizione Becchetti | «L' impegno condiviso è la chiave per superare gli shock moderni»

(Di giovedì 28 settembre 2023) (Firenze, 28/09/2023) - Firenze, 28/09/2023 - Ha preso il via oggi, dsede di Novoli'Università degli Studi di Firenze, la 5ªdel, dal titolo “Oltre i limiti: l'che (ci) trasforma“. Ilè promosso da Federcasse (Associazionee Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali) e da Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuovaper Tutti), con la collaborazione di SEC (Scuola di) e il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, UCID, Mus.e - Firenze, Federazione Toscanae BCC, Coopersystem e ...

TPI Fest 2023 : la diretta della seconda serata del Fest ival di The Post Internazionale Secondo appuntamento con il TPI Fest , la Fest a di The Post ...

TPI Fest 2023 : la diretta della terza serata del Fest ival di The Post Internazionale Terzo e ultimo appuntamento con il TPI Fest 2023 , in programma ...

Non solo cinema . Torna a Milano dal 28 settembre al primo ottobre il MiX Festival Internazionale di cinema Lgbtq+ e cultura queer , ospitato per la ...

... concettualmente o visivamente innovativi e a Scream Horror FilmLA (Los Angeles 10 - 19 ottobre). In Italia sarà presentato in anteprimaa Lucca Comics & Games 2023. Il film è ...Nientedel gol come nella città della Foresta Nera: a castigare i biancoverdi (1 - 0) ci ... prima il rigore trasformato da Kramaric - terza rete stagionale per ilcroato - e poi il ...

Al via il Festival Nazionale dell'Economia Civile a Firenze - La medaglia di Mattarella - La medaglia di Mattarella RaiNews

Festival Nazionale dell'Economia Civile Adnkronos

Giovedì 28 settembre, alle ore 19, all’interno della storica cornice del Palazzo delle Poste a Piazza San Silvestro a Roma, si svolgerà il concerto conclusivo della quarta edizione di “Musica con ...Il premio, giunto quest’anno alla terza edizione fondato e presieduto dalla scrittrice e poeta Francesca Innocenzi ...