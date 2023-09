Festival Nazionale dell' Economia Civile | cultura e formazione per costruire le generazioni del futuro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) (Firenze 28 settembre 2023) - L'educazione di strada può essere un viatico importante per il recupero dei ragazzi più svantaggiati e, soprattutto, per contrastare il fenomenoa violenza. La, d'altra parte, può invece giocare un ruolo importante per incrementare la parte formativae nuove. Di questo si è parlato durante la prima giornata del, in corso a Firenze fino al 1 ottobre. Testimonianza importante è arrivata da Eugenia Carfora (Preside ITI e Alberghiero Caivano): «Si può cambiare. Sono lì da 16 anni e non ho fatto altro che quello che sentivo dentro. Non so se è quello che intendeva Don Milani. Sono venuti a dirmi che a Caivano gestivo la cosa più brutta ...