Il secondo panel della prima giornata delNazionaledell'Civile punta l'attenzione sulla cultura e la formazione per costruire le generazioni del futuro. L'educazione e la cultura rappresentano, sicuramente, un ...IlNazionale dell'Civile guarda sempre di piùnella direzione delle nuove generazioni. Nella prima giornata è protagonista un momento interattivo e laboratoriale per coinvolgere giovani ...

Festival Economia civile: "Contrastiamo violenza giovanile con la cultura" - Economia - Ansa.it Agenzia ANSA

Festival Economia Civile, focus su cultura e formazione - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Nella prima giornata è protagonista un momento interattivo e laboratoriale per coinvolgere giovani e studenti nell'elaborazione di idee e proposte ispirate al paradigma dell'Economia Civile. Il ...Il Festival è concepito non come un evento isolato, ma come una tappa di un processo. Il sistema sociale ed economico in cui viviamo è andato oltre i propri limiti e l’economia civile indica una ...