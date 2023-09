Ferreri incalza Tasciotti | “Bonus trasporti per gli under 19 anche a Fiumicino subito”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 28 settembre 2023)– Nelle scorse settimane, il delegato alla Scuola del Comune di, Roberto, aveva annunciato che era allo studio della nuova Amministrazione l’idea di “copiare” il provvedimento attuato a Roma, ovvero ilper gli19 (leggi qui). Oggi, Maurizio, esponente di Demos,: “In un momento di grave crisi economica, dove negli ultimi due anni l’aumento del costo della vita ha raddoppiato il numero delle famiglie in difficoltà economica, il costo medio per il mantenimento di un figlio è aumentato a circa 640 euro mensili (Stima Bankitalia). Per sostenere queste famiglie, la politica ha il dovere di agire, di mettere in atto azioni concrete e siamo convinti che una prima ...