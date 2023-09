Femminicidio al Castelfiorentino | donna uccisa a colpi di pistola in strada

Una Donna è rimasta uccisa in strada a Castelfiorentino , in provincia di Firenze, stasera, colpita da un' arma da fuoco . Sul posto stanno procedendo i ...

Una donna di 35 anni è stata uccisa con colpi di arma da fuoco per strada a Castelfiorentino , in provincia di Firenze. Il sospetto degli inquirenti ...

Un: a, vicino a Firenze, una donna albanese di 35 anni è stata assassinata in strada a colpi d'arma da fuoco, probabilmente di pistola. Attualmente, le autorità stanno ......intervenuti i carabinieri e tra le prime ipotesi c'è quella di un possibile caso di. ... 'Purtroppo è accaduta da poco una sciagura in, zona Puppino. Una ragazza è stata ...

Femminicidio a Castelfiorentino, uccisa una donna per strada a colpi di pistola: ricercato il marito Open

Femminicidio a Castelfiorentino: donna di 35 anni uccisa con una pistola Corriere Fiorentino

Uccisa con un colpo d’arma fuoco in strada. La vittima è Vefa Klodiana, 35enne di origini albanese madre di due figli. L’omicidio è avvenuto giovedì sera a Castelfiorentino, in via Galvani: gli accert ...Una donna di 35 anni è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa per strada a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Il sospetto degli inquirenti è che l’omicidio possa essere stato commesso ...