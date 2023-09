FC 24 RTTK – Road to the Knockouts | verso la fase ad eliminazione diretta

(Di giovedì 28 settembre 2023) Prenderà il via venerdì 29 settembre la campagna Ultimate Team denominata “to the”, “laad” nella traduzione italiana! Come già accaduto nelle stagioni precedenti le cardrilasciate durante questo evento saranno dinamiche, ossia potranno aumentare di overall in base all’andamento della loro squadra durante laa gironi L’account ufficiale della Champions League ha svelato i nomi dei primi 3 calciatori selezionati per questa promo: Il giorno successivo, in una breve clip pubblicata sui profili social EA Sports ha svelato anche le card di Haaland, Gio Reyna e De Paul Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EA SPORTS FC (@easportsfc) Se ...

Here is everything you need to know about the EA FC 24 Road to the Knockouts promo, including start date, leaks, and more.From AC Milan to Manchester City, find out what players have a chance to upgrade in the Ultimate Team competition.