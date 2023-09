Fate fuori il PD

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 28 settembre 2023) Stefanos Kasselakis è il nuovo leader della sinistra greca, quella di Syriza, nata per opporsi allo strangolamento della Grecia da parte di banche e finanza. Il neoleader è un ex banchiere ed ex armatore, negli Usa. Si è formato come trader di Goldman Sachs, la super banca grande giustiziera del suo paese. Nessuna esperienza politica L'articolo proviene da Il Difforme.