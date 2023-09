Fassina | “Manovra lacrime e sangue Doveroso dire la verità al Paese”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 28 settembre 2023) Per finanziare buona parte dellail governo, alle prese con una crescita asfittica, intende aggrapparsi al deficit. Stefano, economista ed ex viceministro dell’Economia del governo Letta, oggi presidente dell’associazione Patria e Costituzione, che ne pensa? “Siamo in una fase di rallentamento dell’economia italiana ed europea. Da noi, il secondo trimestre si è chiuso con una contrazione dello 0,4% rispetto al primo. Le previsioni per la Germania, per il 2023, sono di netta recessione. La politica monetaria pesa sempre di più su investimenti delle imprese e consumi delle famiglie. Inoltre, la stretta brutale attuata da Francoforte, innalza la spesa per interessi per gli Stati e riduce, a parità di deficit, gli spazi di finanza pubblica. In tale contesto, una politica di bilancio pro-ciclica, ossia la conferma o la riduzione del deficit ...