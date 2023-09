"Falso sulle assenze di Zingaretti". Quattro ex collaboratori a rischio processo

(Di giovedì 28 settembre 2023) Secondo la procura di Roma gli indagati avrebbero prodotto attestazioni "false" per giustificare ledi Nicolaal Consiglio regionale nel Lazio. A insaputa di quest'ultimo

Si potrebbe dire uno a zero Juve , palla al centro. E si cambia campo. I club bianconero ha segnato un punto, apparentemente marginale ma importante ...

... si spinge oltre e annuncia di avere "già dato mandato ai legali per fare chiarezzacause del ...dell'aggressione avvenuta lo scorso 30 ai danni di due giovani e del successivo cosiddetto '......morta l'orsa F36 L'esemplare era stata identificata dalle analisi genetiche come la responsabile dell'aggressione avvenuta lo scorso 30 luglio in località Mandrel ai danni di due giovani e del...

Bozza dl migranti: espulsione per chi dichiara il falso sull’età Corriere della Sera

Consiglio dei ministri: approvato il dl migranti, stretta su falsi minori ed espulsioni RaiNews

Secondo la procura di Roma gli indagati avrebbero prodotto attestazioni "false" per giustificare le assenze di Nicola Zingaretti al Consiglio regionale nel Lazio. A insaputa di quest'ultimo ...Un altro falso carabiniere ha poi contattato la donna sul cellulare rafforzando la menzogna e indicandole di raggiungere più velocemente possibile la stazione dei carabinieri di viale dei Mille; lo ...