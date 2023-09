Falso in bilancio del Napoli? Gravina vuole stare quieto | «Mi piacerebbe un po’ di serenità»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 settembre 2023) Insomma, non si può maiquieti. L’anno scorso la Juventus, ora il. Gabrielenon ne può più. Lo dice esplicitamente – ovvero, in Gravinese – al termine del consiglio federale della Figc: l’ipotesi di un nuovo procedimento sportivo sula base dell’inchiesta perincontro De Laurentiis per l’acquisto di Osimhen non lo lascia “sereno”, ed è preoccupato per le “perturbazioni interne”, qualsiasi cosa siano. “Sul caso Osimhen ne so quanto voi: come sistema siamo preoccupati delle perturbazioni interne, ma come sistema federale abbiamo fiducia negli organi di giustizia. Finora ho letto come voi, resto in attesa di comunicazioni formali e ufficiali che non ho. Certo genera tensioni tutto ciò, civivere momenti di. Mi ...