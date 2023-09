(Di giovedì 28 settembre 2023) Unche deve far riflettere. I social network italiani sono in cima alla classifica della diffusione di. Lo dicono i report che le piattaforme social forniscono ogni sei mesi...

Sono giorni tesi, con continui sciami sismici che mettono in ansia la popolazione. Ieri l'ultimo di una lunga serie, con un risveglio brusco all'alba ...

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Vergognose e irresponsabili fake news di La Repubblica sul decreto Migranti . Ieri la presunta notizia, sparata in home ...

“Vergognose e irresponsabili fake news di La Repubblica sul decreto Migranti . Ieri la presunta notizia, sparata in home page, secondo cui nel nuovo ...

Un triste primato che deve far riflettere. I social network italiani sono in cima alla classifica della diffusione di Fake news . Lo dicono i report ...

Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell'ultimo periodo tra processi mediatici e. Ci riserviamo la valutazione di ...Certo non mancano i rischi: a cominciare dai cyberattacchi e le. Mentre ha voluto rassicurare sul fronte degli artisti o dei musicisti. ' Sono timori comprensibili, ma accanto agli aspetti ...

Terremoto a Napoli oggi, la paura corre sui social tra scienza e fake news ilmattino.it

Fake news, triste primato: il 33% delle bufale europee è sulle bacheche italiane ilmessaggero.it

Un triste primato che deve far riflettere. I social network italiani sono in cima alla classifica della diffusione di fake news. Lo dicono i report che le piattaforme social forniscono ogni sei mesi..La sinistra accusa: "Respingono i bimbi". Ma sette su dieci sono diciassettenni e non scappano dalle zone di guerra ...