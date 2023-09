Fabrizio Corona contro quel gran “signore” di Alessandro Cattelan che ha attaccato Belen Rodriguez per il “bidone” ricevuto

(Di giovedì 28 settembre 2023)attaccache in un infinito monologo se l’é presa conche lo ha bidonato per il suo programma Stasera c’ée dice: “al posto di infamare, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che

Belve, dopo la sua intervista da Francesca Fagnani, Fabrizio Corona risponde per le rime ad Alessandro Cattelan: le parole dell’ex di ...

Durante la prima puntata di “Stasera c’è Cattelan ”, Alessandro Cattelan ha lanciato una frecciatina a Belen Rodriguez per la sua mancata ospitata ...

Alessandro Cattelan non ha preso bene il forfait di Belen Rodriguez, data come ospite certa della prima puntata del suo programma. E così, con ...

“Non ci sarà più per lui”, aveva detto il fotografo a Francesca Fagnani, parlando della relazione tra la showgirl e il figlio nato dal loro ...

Nina Moric passata al contrattacco dopo l intervista concessa a Belve dache ha usato toni duri per descrivere la situazione con il figlio ...... suoi grandi amici Giacomo Urtis ritrova il sorriso, nonostante le parole di, che in tv ha smentito le nozze col medico estetico dei vip. Nei panni di Jenny festeggia il suo 46esimo ...

Per la terza puntata di Domenica In, Mara Venier ha invitato Fabrizio Corona Non è chiaro al momento, ma il re dei paparazzi ...Si manifesta con allucinazioni, deliri e pensieri disorganizzati e può essere la spia di un grave disturbo psichiatrico. Un esperto ci ha aiutato a fare chiarezza sulla psicosi transitoria acuta ...