Fabrizio Corona attacca Alessandro Cattelan | “Al posto di infamare Belen torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023)non ha preso bene il forfait diRodriguez, data come ospite certa della prima puntata del suo programma. E così, con ironia ma senza dimenticare di piazzare staffilate ‘ben appuntite’, ha ‘dedicato’ alla conduttrice argentina un breve monologo: “Abbiamo invitato, lei accetta. Figata, ero tranquillo, ci sentiamo e lei mi dice ‘non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti, quattro risate’. Tutto bene…”. E qui il conduttore si è lasciato andare al racconto del ‘non vengo più’: “Ci dicono chenon verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo ancora. Anzi le auguro di rimettersi, pare non stai bene, non riusciva a venire questa sera. Ieri però ha pubblicato una storia su Instagram. Eccola con un bicchiere…”. ...