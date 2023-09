F1 | Leo Turrini | “Singapore come Medjugorje per la Ferrari Ho incontrato Newey a Sassuolo…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) Leoè una delle figure di riferimento per quanto riguarda il mondo della F1 in Italia. La sua grande esperienza, la sua conoscenza e la vicinanza all’ambientene fanno una delle voci più autorevoli in materia. Nell’ultima puntata di Sport2Day, condotto da Beatrice Frangione,ha trattato dei temi di attualità del Campionato di Formula 1, partendo dalla difficile situazione di Sergio Perez in Red Bull, fino ad arrivare al sempre più acceso dualismo tra i piloti di casa. “Io credo che Perez stia vivendo la ‘sindrome di Sancho Panza’, o ‘del Sergente Garcia’, che cercava disperatamente di catturare Zorro senza riuscirci. Sicuramente è una crisi d’identità, perché il messicano aveva iniziato molto bene, vincendo due gare delle prime quattro. Si conferma molto difficile essere il compagno di ...