Ex volto storico di Uomini e Donne commuove tutti sui social | “Momento drammatico…” che succede

(Di giovedì 28 settembre 2023) In queste ore, unoexdiha fatto uno sfogo davvero molto toccante che ha lasciatosenza parole. La persona in questione è Karina Cascella, che per anni ha ricoperto il ruolo di opinionista da Maria De Filippi. Adesso Karina si è allontanata dal mondo della televisione per dedicarsi L'articolo proviene da KontroKultura.

È morto Armando Sommajuolo,di Tele Montecarlo prima e La7 poi. Ha condotto i principali tg della rete, oltre a programmi di approfondimento, prima di andare in pensione nel 2015.Per molti di voi unamico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene . Un abbraccio ai suoi cari". Non si hanno però ...

Armando Sommajuolo, morto il volto storico del Tg di La7: aveva 70 anni Corriere della Sera

Morto Armando Sommajuolo, il giornalista volto storico del Tg di La7 e Tele Montecarlo Il Fatto Quotidiano

E' morto Armando Sommajuolo, volto storico di Tele Montecarlo prima e La7 poi. Ha condotto i principali tg della rete, oltre a programmi di approfondimento, prima di andare in pensione nel 2015. Come ...A dare l'annuncio, a mezzo social, il direttore Enrico Mentana: "Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto ...