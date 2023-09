(Di giovedì 28 settembre 2023) In una recente intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno ha ribadito quanto sottolinea da tempo: ' Bisogna garantire la sopravvivenza dell'azienda : le acciaierie non possono finanziarsi e non possono ...

Ex, il presidente Bernabè pronto ad un passo indietro. Il dossier che scotta in mano al governo Nuovo scossone nell'exdi Taranto , ora in mano ai franco - indiani di Arcelor Mittal , il governo ha deciso di fermare per il momento gli investimenti previsti e congelare l'aumento al 60% delle quote per Invitalia . ......cagliari club berchidda cagliari club gallura cagliari club santa teresa gallura cagliari... Luras si prepara a quattro giorni di festa per i santi patroni, ecco il programma L'batte ...

Ex Ilva, sconfitto Urso: niente nazionalizzazione. E Bernabé va verso l'uscita Affaritaliani.it

Live 3ª giornata: l'Ilva a caccia del tris, Taloro-Barisardo è sfida per ... Diario Sportivo

Scoppia il caos dopo la decisione del governo: l'aumento delle quote di Invitalia al 60% è stato congelato. Sindacati in rivolta, proclamate 24 ore di sciopero ...L'Ilva contro la Villacidrese non può definirsi un testa-coda perché guardare la classifica in modo definitivo dopo due turni è altamente parziale ma, intanto, dice che i maddalenini sono in testa ...