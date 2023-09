Ex Ilva | Bernabé si dimette? Ecco cosa succede nel Governo

LE DIVERGENZE TRA FITTO E URSO SULL'EXNon a casoha citato Fitto e Urso, perché sono proprio loro ad avere in mano il boccino nel governo, ma con visioni non proprio allineate. Anche se ...Ex, il presidente Bernabè pronto ad un passo indietro. Il dossier che scotta in mano al governo Nuovo scossone nell'exdi Taranto , ora in mano ai franco - indiani di Arcelor Mittal , il governo ha deciso di fermare per il momento gli investimenti previsti e congelare l'aumento al 60% delle quote per Invitalia . ...