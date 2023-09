Ex fedelissima di Berlusconi | “Se Fascina è sopraffatta da dolore | lasci il Parlamento”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Maria Rosaria Rossi: "I figli diin campo? Non ricordo avessero in mente di fare politica... Auguri a Tajani, ha sempre onorato i suoi incarichi" Cosa ci mancherà di? ”L’uomo forte e coraggioso, che ha anticipato tutti i tempi, che con Pratica di Mare seppe mettere fine ad anni di guerra fredda”. Ora scenderanno in campo i figli? ”Per come li ho conosciuti io, non ricordo che qualcuno avesse in mente di fare politica attiva…”. Che futuro ha Forza Italia con Tajani? ”Antonio ha sempre onorato i suoi incarichi con autorevolezza, competenza e passione, gli faccio i migliori auguri”. L’ex azzurra Maria Rosaria Rossi, una delle fedelissime di Arcore, si commuove al pensiero di Silvio, che domani avrebbe compiuto 87 anni e verrà commemorato dal suo partito alla ‘tre giorni’ di Paestum. La ‘badante’, come ...