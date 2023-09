Everton-Luton Town sabato 30 settembre 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 28 settembre 2023) Quattro punti in classifica per l’, uno solo per il, questa la situazione delle due squadre alla vigilia di questo scontro diretto nella lotta per non retrocedere. Gli Hatters però devono recuperare la partita casalinga contro il Burnley, rimandata perché Kenilworth Road non era ancora pronto ad accogliere calcio di Premier League. Questo InfoBetting: Scommesse Sportive e