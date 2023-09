Evergrande sospende le contrattazioni in borsa | c' è rischio di una Lehman Brothers d' Oriente?

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il colosso immobiliare cineseè un malato terminale. Schiacciato da 327 miliardi di dollari di passività,è diventato l'emblema della crisi immobiliare in Cina, mettendo così in discussione la crescita sfrenata del settore del real estate che ha rappresentato per decenni il...

Evergrande sospende le sue azioni alla Borsa di Hong Kong: la decisione dopo 3 giorni di «caduta libera» Corriere della Sera

Evergrande sospende le contrattazioni alla Borsa di Hong Kong - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il Wti americano ha fatto un tuffo sopra i 95 dollari, il Brent che fa da riferimento per gli scambi europei è in zona 96 dollari e alcune qualità di greggio asiatiche si scambiano già a 100 dollari a ...È stata una serata intensa: Trump ha parlato in Michigan ai lavoratori, in prima serata, mentre i suoi rivali per la nomination repubblicana si sono sfidati nel secondo dibattito televisivo dalla ...