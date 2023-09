“Evacuare subito gli edifici” Terremoto Campi Flegrei | l’avviso choc del vulcanologo alle autorità

(Di giovedì 28 settembre 2023) C’è preoccupazione in Campania dopo gli ultimi movimenti tellurici nella zona dei, la vasta area situata nel golfo di Pozzuoli, a ovest della città di Napoli e del suo golfo nota sin dall’antichità per la sua attività vulcanica. La scossa di magnitudo 4.2, registrata il 27 settembre è stata la più forte degli ultimi 40 anni. L’Ingv ha fatto sapere che il terreno in zona ormai si alza di un centimetro e mezzo al mese. Nell’ultima settimana i terremoti registrati sono stati ben 250. Il presidente dell’istituto Carlo Doglioni ha spiegato che “possiamo aspettarci ancora nuovi eventi e anche una crescita in termine di magnitudo. I terremoti stanno aumentando sia in termini di energia che di numero”. Leggi anche: L’Italia trema, forte scossa e gente in strada: “Ballava tutto” Terremoti...

Dinnanzi alle recenti scosse di terremoto avvenute a Napoli, in particolare presso i Campi Flegrei, si dibatte su come sia più opportuno agire. "Bisogna tenersi pronti per l'evacuazione"