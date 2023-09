Europee | Santoro | ' Sinistra Italiana potrà fare lista con noi senza simboli partito'

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Movimento 5 stelle e AVS sono contro l'invio di armi, ma in che modo sono contro la guerra? Sevorràunacon noi con i suoi candidatidi, cosa che mi auguro avvenga, tutti possono farlo,simbolo". Così Michelea Otto e mezzo su La7. "Il Movimento cinque stelle è forte, non ha bisogno di appoggiarsi a noi; di cosa avrà bisogno lo vedremo dopo il risultato elettorale. Il Pd? Se sul tema Schlein si sposta più avanti ilse la mangia". "Sono andato in ginocchio da tutti questi partiti chiedendo di aprire un cavolo di dibattito sulla guerra ma niente. Hanno avuto in mano la tv ...

Ieri sera un evento-lancio, alla Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca), dell’appello per rendere visibile il popolo del no alle armi, che ha ...

In questo caso la Dc è Borrelli ed i suoi voti personali in vista dellefanno comodo a ... Ma sarà Consigliere di opposizione mentre i suoi due colleghi di Partito Umberto(fino ad una ......Zingaretti ha mollato Schlein Fin troppo facile notare che il Pd (alla vigilia delle!) ... Per Schlein è una tempesta seria Passano Renzi, Calenda,portando via voti al Pd Schlein non ce ...

**Europee: Santoro, 'faremo lista per centralità pace, firme Le raccolgo una a una'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Michele Santoro e la lista per le europee. Stasera alla festa del Prc ... Open

Nasce a Venezia un Think Tank internazionale UNESCO per l’educazione all’Oceano, guidato dall’italiana Francesca Santoro: tra gli obiettivi, portare la materia sui banchi di scuola entro il 2025 Sarà ...R. Certo, ora il Pd ha fame. Ma i dem sono sempre più marginalizzati, a livello regionale e comunale, oltre che a livello nazionale. Stiamo parlando di una minoranza, con il suo 20%, di una ...