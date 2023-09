Europee 2024 | Santoro | “Faremo una lista per affermare centralità della pace”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il giorna: "Non è unapersonale né un partito di sinistra. Le firme? Le raccoglierò una per una" Michelesi candida alle elezionie presenterà una suaper“la”. Ad annunciarlo è stato il giornaospite a ‘Otto e mezzo’ su La7. “Nasce un’iniziativa collettiva che non è unama che prende corpo da un appello fatto da Raniero La Valle e Michele. L’obiettivo – ha chiarito – è quello di fare in modo che nella prossima campagna per le elezionila guerra non sia un argomento secondario. Siamo convinti che se non entriamo in campo noi gli ...

È previsto per dicembre un raduno di tutti i partiti membri del gruppo Identità e Democrazia (ID) in vista delle elezioni Europee 2024 . L’ incontro ...

L'obiettivo è quello di fare in modo che nella prossima campagna per le elezionila guerra non sia un argomento secondario. Siamo convinti che se non entriamo in campo noi gli altri partiti, ...Michele Santoro presenterà una sua lista alle elezioniper affermare "la centralità della pace". Ad annunciarlo è stato il giornalista ospite questa sera a 'Otto e mezzo' su La7. "Nasce un'iniziativa collettiva che non è una lista Santoro ...

Europee 2024, Michele Santoro si candida e lancia la sua lista Adnkronos

EUROPEE 2024. NEL PARTITO DEMOCRATICO RISALGONO LE QUOTAZIONI DI LELLO TOPO Agenda Politica

L’inflazione e la politica monetaria restrittiva della Banca Centrale Europea (BCE) stanno portando ad un incremento dei tassi di interesse, causando un rallentamento dell’economia. Questa situazione ...Sono in molti che prefigurano per il prossimo voto europeo del 2024 un successo delle destre e un pericoloso rigurgito nazionalista…. Francesco Sisci, sinologo, giornalista, analista in particolare di ...