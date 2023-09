Euro2032 | Abodi Ragioniamo su possibilità di commissario stadi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il ministro per lo sport: "Abbiamo bisogno di uno sviluppo simmetrico" ROMA - "Unper? Ragioneremo su questa, non per sovrapporci agli interessi territoriali, ma per uniformare il procedimento e mettere tutti nelle stesse condizioni". Sono queste le parole del